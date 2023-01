Gianluca Vialli, ex-atacante da Itália, morre aos 58 anos após luta contra câncer no pâncreas

O ex-atacante Gianluca Vialli morreu nesta sexta-feira, aos 58 anos, após uma longa batalha contra um câncer no pâncreas. O ex-jogador de Sampdoria, Juventus, Chelsea e da seleção italiana foi diagnosticado com a doença em 2017. Em abril de 2020, confirmou que estava curado, mas iniciou um novo tratamento no ano seguinte.

Vialli era chefe de delegação da Itália até dezembro do ano passado, mas deixou o cargo para tratar da doença. Como jogador da Azzurra, ele atuou 59 vezes e marcou 16 gols. O ex-atacante esteve presente em duas Copas do Mundo, em 1986 e 1990. “Adeus Gianluca, sempre nos recordaremos de você”, publicou a seleção italiana em sua conta no Twitter.

Gianluca Vialli tinha 58 anos e há pelo menos cinco tratava câncer no pâncreas. Foto: Dado Ruvic/Reuters

“Gianluca foi uma pessoa esplêndida e deixa um vazio que não pode ser preenchido”, disse o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina. “Esperava até o fim que ele fosse capaz de realizar outro milagre. No entanto, me sinto confortado pela certeza de que o que ele fez pelo futebol italiano nunca será esquecido”.

A FIGC confirmou que um minuto de silêncio em memória a Vialli será realizado antes de todos os jogos no país neste fim de semana.

Com a Sampdoria, ele foi campeão italiano em 1991, além de três edições da Copa da Itália, da Supercopa Italiana e da Copa da Uefa. A equipe foi campeã italiana com Roberto Mancini e Vialli montando um ataque de respeito. “Lembraremos de você como um garoto e um centroavante implacável”, escreveu a Sampdoria nas redes sociais.

Ao se destacar, foi transferido para a Juventus. Na ‘Velha Senhora’, Vialli conquistou os títulos da Copa da Itália, Campeonato Italiano, Supercopa da Itália, Liga dos Campeões e Copa da Uefa. O clube de Turim lamentou a morte do seu ex-jogador e celebrou seus feitos com a camisa preta e branca.

“Sempre estivemos com você, Gianluca. Desde sua chegada, em 1992, foi amor à primeira vista. Você foi uma das primeiras peças de uma Juve que voltaria ao topo da Europa. Amamos tudo em você, absolutamente tudo - seu sorriso, o fato de ser estrela e líder ao mesmo tempo, em campo e no vestiário, seu adorável jeito fanfarrão, sua cultura, sua classe, que você mostrou até o último dia representando as listras pretas e brancas”.

Já no Chelsea, teve um papel importante como jogador/treinador no fim da década de 1990, bem antes de o clube ser comprado pelo bilionário russo Roman Abramovich. Com Vialli atuando dentro e na beira do campo, o time londrino foi bicampeão da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, além de um título inédito da Recopa Europeia e da Supercopa Europeia.