Gibraltar x França: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em um duelo de extremos no Grupo B das Eliminatórias da Euro 2024, Gibraltar e França se enfrentam em Portugal. Os atuais vice-campeões da Copa do Mundo são considerados, com folga, os favoritos do confronto e, se ganharem, podem ficar isolados na liderança da chave, enquanto os gibraltarinos ainda não pontuaram e amargam a última posição.

A equipe de Didier Deschamps passa por um processo de renovação, com a aposentadoria de alguns nomes importantes, como Benzema, Lloris e Varane, e ainda terá alguns desfalques para o confronto, o que deve dar uma nova cara ao time. Os comandados de Julio Ribas, por sua parte, terão somente a ausência do suspenso Liam Walker, e vão quase com força máxima em busca da zebra.

GIBRALTAR X FRANÇA

LOCAL : Almancil, Portugal.

: Almancil, Portugal. ESTÁDIO : Estádio do Algarve.

: Estádio do Algarve. DATA : 16 de junho de 2023 (sexta-feira).

: 16 de junho de 2023 (sexta-feira). HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

Gibraltar x França. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

STAR+ (Streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GIBRALTAR : Coleing; Sargento, Chipolina, Lopes, Olivero e Britto; Hartman, Torrilla, Ronan e Casciaro; Coomber. Técnico: Julio Ribas.

: Coleing; Sargento, Chipolina, Lopes, Olivero e Britto; Hartman, Torrilla, Ronan e Casciaro; Coomber. Julio Ribas. FRANÇA: Maignan; Pavard, Upamecano, Konate e Theo Hernandez; Tchouameni, Camavinga e Fofana; Griezmann, Mbappé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

ÚLTIMOS RESULTADOS