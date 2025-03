Gil dispara contra arbitragem após eliminação do Santos: ‘O juiz tem de ter mais culhão’

Em uma partida marcada pela tensão e rivalidade entre dois grandes clubes paulistas, também não faltou revolta com a arbitragem. Gil, zagueiro do Santos, demonstrou toda sua insatisfação com a atuação do juiz Matheus Delgado Candançan na vitória por 2 a 1 do Corinthians neste domingo, dia 9, pela semifinal do Paulistão 2025.

Para a CazéTV, canal na internet que transmitiu a partida, o defensor santista elevou o tom de voz e não poupou palavras para detonar a arbitragem. "Primeiro só quero falar. Essa semifinal ou clássico tem de apitar cara de fora", começou. "O cara do Mirassol tomou carrinho por trás aqui e não foi expulso. O Zé Ivaldo deu o carrinho aqui, ele foi ver e expulsou. Lá não expulsou e não viu. Tem de ter critério para apitar essa p.... O juiz tem de ter mais culhão." Sem Neymar, poupado com dores na coxa, o Santos sentiu dificuldade na articulação de jogadas no meio-campo. Seria natural o time santista abusar das jogadas pelos flancos, mas os pontas Soteldo e Guilherme pouco foram acionados. Por vezes, eles até tiveram de recuar ao setor central para participar da criação. Com a volta de Raniele, o Corinthians ganhou poder de marcação e teve facilidade para desarmar qualquer lance mais insinuante do adversário. O tom subiu e o árbitro Matheus Candançan marcou falta em algumas entradas mais duras, mas deixou a partida "correr" na maior parte do tempo.

SÃO PAULO 09/03/2025 ESPORTE CORINTHIANS X SANTOS - PARTIDA VALIDA PELA SEMI-FINAL NA ARENA NEO QUIMICA FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO Foto: Alex Silva/ALEX SILVA

“Clássico é decidido nos detalhes, não conseguimos vencer, agora é continuar trabalhando. Tem de ser igual para todo mundo”, destacou Gil. “Por isso que nos outros estados apitam para apitar o jogo. Ele faz essa m... e expulsa o Zè Ivaldo. Ou muda a Federação, ele é muito novo para apitar esse clássico. Por que não chamou o VAR contra o Mirassol?”, questionou o jogador.

Fora da final, o Santos agora tem três semanas livres para treinar de olho na estreia do Campeonato Brasileiro 2025. O time da Vila Belmiro encara o Vasco, no Rio, na primeira rodada da competição. O Corinthians, por sua vez, celebra a ida à decisão do Estadual, mas o sinal de alerta continua ligado. A equipe do Parque São Jorge tem o duelo de volta contra o Barcelona de Guayaquil na quarta-feira. Depois de perder por 3 a 0 no Equador, o time de Ramón Díaz precisa de uma remontada histórica para avançar à fase de grupos da Copa Libertadores.

O outro finalista do Paulistão 2025 será conhecido nesta segunda-feira. O Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque às 21h35 (horário de Brasília).