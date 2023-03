Gil, zagueiro do Corinthians, vive romance com ex-BBB Elana Valenaria; saiba quem é

Gil, zagueiro do Corinthians, está vivendo um novo romance. Neste fim de semana, o atleta de 35 anos apareceu em fotos com a ex-BBB Elana Valenaria, 29, nas redes sociais.

A informação sobre o namoro de Gil com Elana veio à tona há algumas semanas, quando a ex-participante do reality show Big Brother Brasil, da edição de 2019, comentou em uma publicação do defensor, usando emojis de coração.

Neste fim de semana, Elana publicou uma foto abraçada com o zagueiro do Corinthians. Mais tarde, gravou Gil provando um cuscuz preparado por ela. Piauiense e formada em engenharia agrônoma, Elana também participou do reality No Limite e é influencer fitness no Instagram.

Elana publicou esta foto com Gil em seus stories, mas apagou pouco depois para manter a discrição sobre o relacionamento. Foto: Reprodução/ Instagram @elanavalenaria

Ao site gshow, Elana admitiu o namoro e confirmou que mora com Gil há algum tempo, mas manteve a discrição. Ela também afirmou que o zagueiro já se encontrou com a família dela.

Gil e Elana estão namorando há alguns meses. Foto: Reprodução/ Instagram @elanavalenaria

Eliminado do Campeonato Paulista com o Corinthians, Gil agora se concentra na estreia da equipe alvinegra na Copa do Brasil e no Brasileirão, em meados de abril.

