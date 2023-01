Gilbertão terá recorde de público para jogo entre Linense e Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians será responsável pelo recorde de público em jogos no estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Gilbertão, pelo Estadual. Oito dos 14 mil ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente até sexta-feira. A previsão da diretoria é vender de 12 mil a 14 mil bilhetes. Até então, o melhor público no Paulista no Gilbertão tinha sido ano passado quando 7 mil pessoas assistiram o jogo entre Linense e São Paulo.Realizando uma campanha regular, tanto que brigou pelas primeiras colocações desde o início do campeonato, o Linense soma 24 pontos. A partida também marcará a despedida do time de Lins da torcida, já que na última rodada enfrenta o Mirassol, fora de casa. O único desfalque do técnico Bruno Quadros é o zagueiro Bruno Perone, que se contundiu nas primeiras rodadas e ainda não foi liberado pelo departamento médico. O atacante Fernandinho cumpriu suspensão automática na última rodada e disputa uma vaga com Fausto. "A grandeza do evento, a elevação do nome da cidade e a euforia da torcida, tudo é muito bom, mas aqui no plantel estamos focados nos objetivos para conseguirmos o resultado positivo. Por isso estamos trabalhando forte," afirmou Bruno Quadros. Um dos destaques do time é o meia Lenílson, que jogou no São Paulo entre 2006 e 2007, e está confirmado no time titular.