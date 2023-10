Girona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Real Madrid encara o Girona neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), no Estadi Montilivi, na Catalunha, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. O duelo marca o confronto entre líder e vice-líder da competição, com o time madrilenho a um ponto do adversário e buscando a liderança isolada. Confira a tabela do Campeonato Espanhol.

O modesto Girona faz campanha surpreendente e lidera o Espanhol, com 19 pontos conquistados em sete rodadas. A equipe catalã está invicta no campeonato e detém o melhor ataque, com 18 gols.

Já o Real Madrid não vive grande fase, mas desempenha futebol bom o suficiente para brigar pela ponta da competição. O time de Carlo Ancellotti tem apenas uma derrota na atual temporada e deve contar com o retorno de Vini Jr. para a partida deste sábado.

Girona e Real Madrid se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Espanhol. Foto: Arte/Espanhol

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Catalunha, Espanha.

ESTÁDIO: Estadi Montilivi.

DATA: 30 de setembro de 2023.

HORÁRIO: 13h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Star + (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GIRONA : Kepa Arrizabalaga; Ignacio Fernandez, Rudiger, Alaba e Mendy; Valverde, Camavinga e Tchouameni; Rodrygo, Bellingham e Vinicius Júnior (Joselu). Técnico : Michel.

: Kepa Arrizabalaga; Ignacio Fernandez, Rudiger, Alaba e Mendy; Valverde, Camavinga e Tchouameni; Rodrygo, Bellingham e Vinicius Júnior (Joselu). : Michel. REAL MADRID: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena e Fran García; Comesana, Valentín, Palazón, Trejo e Álvaro García; De Tomás. Técnico: Carlo Ancelotti.

