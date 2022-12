Giroud festeja recorde com a França: ‘Com paciência você pode ir longe’

Após atingir a marca de maior artilheiro da seleção francesa com o gol marcado nos 3 a 1 contra a Polônia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, o centroavante Olivier Giroud falou que resiliência e foco foram seus grandes méritos para conquistar seus objetivos. Na coletiva desta terça-feira, ele falou que sua história de vida no esporte pode servir de exemplo para quem está começando.

“Cheguei aqui (na seleção) com 25 anos, não com 20. Isso mostra que, com paciência, você pode ir longe, trabalhando seus pontos fortes. Mostrando resiliência você pode mover montanhas.”

O centroavante do Milan chegou ao seu 52º gol pela França e disse ter muito a comemorar. A experiência de poder disputar um Mundial com 36 anos é outro fator de orgulho para o atacante.

Olivier Giroud se tornou o maior artilheiro da história da seleção francesa. Foto: Hannah Mckay/Reuters

“Você não pode ter tudo na vida em um instante, que é o que a juventude de hoje busca a todo momento. Temos que confiar nas nossas qualidades. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui”, comentou.

Superar um jogador como Thierry Henry em números de gols pela França já é motivo de orgulho para Giroud. O jogador, no entanto, garante não parar por aí. “Bater esse recorde foi um alívio, mas não o fim da estrada. Quero ainda ir mais longe”, comentou.

E a chance de ampliar não só a marca de gols pela seleção, mas também manter vivo o sonho do título no Catar passa pelo duelo com a Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O encontro acontece neste sábado, às 16 horas (de Brasília) no Al Bayt Stadium.