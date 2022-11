Giroud lamenta ausências e quer liderar a França no Catar: ‘Serei o irmão mais velho’

Publicidade

Giroud “esquentou” o clima na França antes da Eurocopa de 2020, disputada em 2021, ao sugerir que havia uma “panela” na seleção. A indireta seria para Mbappé, rachou o grupo na época e culminou com fracasso na competição, com queda nas oitavas de final. Nesta quinta-feira, o experiente atacante de 36 anos foi o primeiro do país a falar sobre a Copa do Mundo do Catar, já em Doha, e com uma postura bem diferente, adotou um discurso de paz, lamentou as ausências por lesão, e prometeu ser o “irmão mais velho” do elenco.

Paul Pogba é quem servia de incentivador e orientava os demais companheiros, sobretudo os mais jovens. Com seu corte, Giroud aceitou assumir tal papel. “Sentiremos muita falta de Pogba, como sentiremos de Kanté e Kimpembe”, afirmou. “Paul ocupa muito espaço nesta seleção por sua personalidade, mas estou convencido de que existem outros jovens líderes que podem surgir. Eu também desempenharei meu papel de irmão mais velho com os mais novos, estarei disponível para eles e falarei quando necessário.”

O atacante francês Olivier Giroud lamentou ausências da equipe e quer ser referência para os jogadores mais jovens do time. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Segundo maior artilheiro da história da seleção, com 49 gols, apenas dois atrás de Thierry Henry, Giroud pode fazer história no Catar. Como Benzema ainda se recupera de problemas físicos, o jogador pode até ser parceiro de Mbappé na estreia, terça-feira, diante da Austrália, no Estádio Al Janoub, em sua terceira Copa do Mundo.

“Sinto-me bem fisicamente, no meu jogo, no meu clube e na seleção francesa. É um período de esplendor para mim, um presente se sentir assim aos 36 anos”, garante. “Não me coloco limites, pode ser minha última competição, mas não quero anunciar nada. Veremos depois da Copa. Minha motivação para permanecer no mais alto nível está intacta.”

Campeão em 2018, mas com a queda na Eurocopa ainda na cabeça, Giroud prefere não colocar a França como favorita no Catar para não criar expectativas desnecessárias. Mesmo elogiando a força do conjunto.

“Quando você tem a chance de participar, pretende ir até o fim. Ter a oportunidade de jogar uma terceira Copa do Mundo com este grupo jovem e talentoso me dá muita esperança. Mas também humildade de não nos colocarmos como favoritos”, despistou. “Sabemos que têm seleções muito grandes nesta Copa, mas tenho muita confiança no grupo.”

Em paz com Mbappé

Giroud fez questão de frisar que não tem nenhum problema com Mbappé. “Sou um atacante que tem as qualidades de um alvo, como dizemos na Inglaterra, um papel fundamental, o que significa que meus companheiros podem contar comigo como revezamento (de pivô, na área). Contra a Áustria (amistoso) fui bem com o Kylian, é algo que ele aprecia. É sempre um prazer ouvir os elogios dos seus companheiros, faz bem para o futuro”, concluiu, retribuindo as palavras recebidas do camisa 7.