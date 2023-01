Giuliano celebra preparação e acredita em ano de conquistas no Corinthians

Giuliano passou boa parte da temporada passada como opção no time do Corinthians. Mesmo assim, foi um dos jogadores que mais entrou em campo com a camisa da equipe. Satisfeito com a preparação, agora como titular de Fernando Lázaro, o meia celebra a preparação e esbanja confiança por grandes conquistas no ano.

O Corinthians está treinando forte faz mais de um mês e larga na temporada neste domingo, às 16 horas, em visita ao Red Bull Bragantino pelo Campeonato Paulista. Giuliano formará a dupla de armadores com Renato Augusto, com Yuri Alberto e Roger Guedes no ataque.

“Tivemos um período importante de treinamento, coisas que não ocorreram nas outras temporadas. Temos treinador novo, filosofia nova, método de jogo e conceito novos... Foi importante ter esse mês de preparação física e técnica”, disse Giuliano. “Estamos numa crescente muito boa e temos margem de melhora muito grande para uma temporada promissora. Essa semana foi de afinamento e ajuste tático e técnico, do sincronismo de movimentos, essas coisas que vamos ajustando para chegar bem no jogo de domingo.”

Giuliano quer lutar pela vaga de titular na temporada 2023. Foto: Carla Carniel/ Reuters

Um diferencial do Corinthians para 2023 foi a volta do grupo com excelente preparo físico, resultado de cuidados pessoais nas folgas e férias. “Lidamos com atletas profissionais, não são somente jogadores de futebol. O grupo se conscientizou, pois sabe da importância do ano, da pressão que temos”, afirmou o meia. “Esse clube precisa vencer e ganhar títulos e a gente sabe disso. Todo mundo se preparou, voltou bem das férias, se dedicou ao máximo na pré-temporada, fez aquilo que o Fernando pediu, os conceitos, para entender, melhorar e aperfeiçoar”, observou.

E foi além: “Todos estão de parabéns pelo que fizemos até o momento, agora precisamos colocar em prática porque no futebol o resultado conta muito”, enfatizou. “Não adianta ter tudo isso e resultado não vir. Tem de acompanhar o bom trabalho, mas estamos bem animados porque foi um começo de muita concentração e dedicação de todos e isso promete para que a gente tenha uma temporada melhor.”

Antes, com Vítor Pereira, o elenco não tinha brechas para diálogo sobre como jogar. E esse vem sendo um diferencial do elogiado Fernando Lázaro. “Fernando está aqui por méritos, é um grande treinador, se preparou para esse momento. Claro que não é fácil porque já entra num Corinthians com pressão grande de vencer, convencer e de jogar bem”, alertou Giuliano, antes de revelar como vem sendo o dia a dia entre time e comandante.

“Temos uma relação de amizade, companheirismo e respeito acima de tudo. Isso é fundamental para ter esse diálogo jogador/treinador. A decisão sempre é dele, mas nós dentro de campo, os mais experientes, com características diferentes, podemos falar ‘Fê, aqui encaixamos bem’, e esse diálogo é importante. Ele pode montar toda a estratégia, mas às vezes no campo enxergamos diferente e um ajuste nosso interno pode fazer a diferença. Essa liberdade que ele nos dá é o que precisamos. O ambiente está muito bom e desejamos muita sorte a ele e para nós para juntos termos uma temporada boa.”

Satisfeito com a produção de 2022 e agora novamente entre os titulares, Giuliano revela Metasa ousadas para 2023. “O final do ano marcou pela Copa do Brasil, a maneira como foi, mas tive um ano bom, oscilei pouco, tive um período que não performei, mas fui um dos que mais jogou e não era considerado titular”, lembrou, festejando não ter sofrido com lesões. “Agora, tenho objetivos pessoais de conquistar títulos com o Corinthians e quero melhorar meus números, se possível fazer mais gols, dar mais assistências, jogar mais, ajudar mais...”