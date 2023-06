A Globo definiu qual será a equipe de transmissão do primeiro duelo da seleção brasileira na emissora desde a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e a saída de Galvão Bueno. Luís Roberto será o responsável pela narração do duelo com Guiné neste sábado, às 16h30, no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona.

Luís Roberto terá a companhia dos ex-jogadores Júnior e Roger Flores como comentaristas. No primeiro amistoso da seleção brasileira nesse ciclo para a Copa do Mundo de 2026, marcado pela derrota para o Marrocos, a Globo não se acertou com a CBF e não transmitiu o jogo, que ficou com a Band, na TV aberta, ESPN, na TV fechada, e o Canal GB, página de Galvão Bueno, no YouTube, no streaming.

No fim de maio, a Globo celebrou com a CBF um novo contrato para a transmissão exclusiva de jogos da seleção como mandante nas Eliminatórias para o Mundial, além de amistosos até 2026. No SporTV, o jogo com Guiné será exibido na voz de Milton Leite, com Grafite e Paulo César Vasconcellos nos comentários.

Ramon Menezes comanda treino da seleção brasileira; Vinícius Júnior é a principal atração da equipe neste jogo. Foto: Albert Gea/ Reuters

O último jogo do Brasil sem Galvão Bueno na Globo foi o amistoso com a Coreia do Sul, no dia 2 de junho de 2022. O duelo disputado em Seul foi narrado também por Luís Roberto, na companhia de Júnior e Roger Flores. Galvão foi ausência na transmissão porque estava fazendo uma viagem pela Europa com Desiree Soares, sua mulher.

Em 2023, Galvão comandou as demais partidas do Brasil contra Equador, Paraguai, Chile, Bolívia (Eliminatórias da Copa), Japão, Gana, Tunísia (amistosos), além dos confrontos da Copa, diante de Sérvia, Suíça, Camarões, Coreia do Sul e a eliminação para a Croácia na prorrogação.