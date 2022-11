Globo registra, contra a Sérvia, a melhor audiência em estreias do Brasil nas Copas desde 2006

Publicidade





Leia também Resumo da Copa: Brasil vence na estreia, Neymar sofre entorse e Cristiano Ronaldo faz história

A vitória da seleção brasileira por 2 a 0 contra a Sérvia, nesta quinta-feira, 24, fez a Rede Globo registrar a sua maior audiência desde 2006 entre estreias do Brasil em Copas do Mundo.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media, a emissora teve 50,8 pontos em média de audiência nacional e 77,3% de Share (SHR), que representa a porcentagem de televisores ligados no canal durante o evento transmitido.

Os números foram divulgados pelo próprio Galvão Bueno nas suas redes sociais. Encarregado de narrar a partida, a primeira dele neste Mundial, o histórico locutor anunciou que a Copa do Mundo no Catar será a última que vai narrar. Ele não pretende se aposentar depois do torneio, mas vai focar em outros projetos na carreira.

Torcedores assistem ao jogo da seleção brasileira em FanFest no Rio de Janeiro. Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

“Que maravilha uma Copa do Mundo. Poder falar e vibrar junto a várias dezenas de milhões de Brasileiros. Somos um só Brasil!”, escreveu Galvão em seu instagram. Nos comentários, muitos usuários atribuíram os bons resultados de audiência à presença do narrador na transmissão.

Conforme os dados, a Globo registrou mais de 50 pontos de audiência em diferentes capitais do Brasil, como Recife (56,4 pontos), Belo Horizonte (51,1), Curitiba (50,8) e Salvador (52,9). Em Belém, no Pará, o total de pontos registrados foi de 60,5.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, duas das principais praças brasileiras, os números foram 50,0 e 50,5, respectivamente.

O levantamento aponta ainda que os dados de audiência são os melhores entre todas as estreias do Brasil em Mundiais desde 2006, quando derrotou a Croácia na Copa do Mundo disputada na Alemanha.

De acordo com o site TV Pop, a estreia da seleção brasileira deu à Globo a sua maior audiência do ano, superando a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians (34,8 pontos) e episódios da novela Pantanal, que alavancou, em média, 34 pontos entre os capítulos de maior repercussão.

Ainda de acordo com o site, considerando os lares na região da Grande São Paulo, cerca de cerca de 3,74 milhões de domicílios acompanharem o jogo do Brasil pela TV Globo.





