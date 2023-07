Goiás 0 x 0 Atlético-MG: assista aos melhores momentos da partida do Brasileirão

O elenco renomado do Atlético-MG parece não surtir efeito nas mãos de Luiz Felipe Scolari. Contratado para arrumar o time após a saída conturbada de Eduardo Coudet, o Atlético-MG fez mais uma partida abaixo do nível esperado no Campeonato Brasileiro e ficou apenas no empate sem gols com o Goiás, nesta segunda-feira, na Serrinha, em Goiânia (GO). O duelo marcou o encerramento parcial da 15ª rodada, que teve dois jogos adiados.