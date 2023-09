O clima pesado extra-campo segue surtindo efeito no Flamengo, dentro das quatro linhas. Com o time alternativo, pensando na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, o Flamengo ficou no empate sem gols contra o Goiás nesta quarta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Serrinha, em Goiânia, o time de Jorge Sampaoli teve outra apresentação sofrível, com muitos erros de passe e pouca finalização a gol.