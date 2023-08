O Goiás continua vivendo bom momento no Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio da Serrinha, o time venceu o Fortaleza, por 1 a 0, com gol contra marcado pelo zagueiro Tobias Figueiredo. Com o resultado, a equipe de Goiânia chegou aos 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento. O time do Ceará se manteve 23 e é o 12º colocado.