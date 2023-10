Goiás 1 x 1 Vasco: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Vasco sentiu o gostinho da vitória neste domingo ao abrir o placar com Vegetti, mas acabou cedendo o empate por 1 a 1 nos minutos finais do duelo, realizado no estádio da Serrinha, pela 30ª rodada do Brasileirão. O gol da equipe esmeraldina foi marcado por Matheus Babi.

Com o resultado, o Vasco chega a três jogos sem vitória e fica estacionado no 18º lugar, com 31 pontos, contra 32 do Goiás, que também terminará a rodada dentro da zona de rebaixamento.