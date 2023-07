Goiás 1 x 2 Coritiba: assista aos gols e aos melhores momentos da partida do Brasileirão

Enfim, o Coritiba venceu sua primeira partida no Campeonato Brasileiro e reencontrou o caminho das vitórias depois de quatro meses e 18 jogos de jejum. Na noite desta segunda-feira, o time paranaense superou o Goiás por 2 a 1, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), e desencantou na competição nesta 13ª rodada. Além do torcedor do Coritiba, quem comemorou a vitória foi o Corinthians, que segue fora da zona de rebaixamento.