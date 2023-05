O Goiás derrotou o Botafogo por 2 a 1 neste domingo, na Serrinha, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca saiu na frente com Tiquinho Soares, aos 32 minutos, mas levou a virada. O clube alviverde anotou seus tentos com Bruno Melo, aos 51 minutos do primeiro tempo e Maguinho, aos 11 minutos do segundo tempo. Acompanhe os melhores momentos do jogo: