Nem mesmo o fim de jejum de gols do atacante Germán Cano fez o Fluminense vencer neste domingo. O time carioca esteve duas vezes na frente do placar, mas permitiu o empate do Goiás, e o jogo terminou 2 a 2, no estádio da Serrinha, em Goiânia. A partida foi válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.