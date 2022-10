Goiás conta com partida inspirada do goleiro Tadeu para derrotar o Cuiabá no Brasileirão

Mais efetivo no primeiro tempo e contando com a boa atuação do goleiro Tadeu na reta final da partida, o Goiás venceu o Cuiabá na noite deste domingo por 2 a 1, em partida disputada na Arena Pantanal em Cuiabá (MT), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Goiás construiu sua vitória nos 20 primeiros minutos da partida, quando Pedro Raul, aos sete, e Vinícius aos 20, marcaram os gols da vitória. Pedro Raul marcou seu 18º gol e divide a artilharia com Cano, do Fluminense. No final, o Tadeu fez duas grandes defesas e garantiu a vitória goiana. Deyverson descontou para o Cuiabá.

Com a vitória, o Goiás afasta a ameaça do rebaixamento e com 41 pontos é o 14º colocado. Além disso, coloca fim ao jejum de seis partidas sem vitórias. Na 18ª colocação, na zona de rebaixamento, com apenas 31 pontos, o Cuiabá vive um jejum de cinco jogos sem vencer, sendo quatro derrotas e um empate na sequência e se complica na briga contra o rebaixamento. Perdeu a 17ª posição para o Atlético-GO que chegou aos 33 pontos ao vencer por 1 a 0 o Ceará.

Goiás vence o Cuiabá por 2 a 1 no Brasileirão.

O Goiás começou bem e abriu o marcador logo aos sete minutos, quando Vinícius partiu pela esquerda em velocidade e cruzou na medida para Pedro Raul finalizar de primeira. Fez seu 18º gol no Brasileirão.

O gol desnorteou o Cuiabá que foi presa fácil para o Goiás. Aos 20 minutos o time goiano ampliou. Dadá Belmonte bateu falta pela direita dentro da área do Cuiabá e Vinícius se antecipou na primeira trave para cabecear firme para ampliar a vantagem.

Sem intensidade, o Cuiabá encontrava dificuldade no setor ofensivo e chegou pela primeira vez somente aos 34 minutos, quando Rafael Gava cobrou falta perto da entrada da área e levou perigo ao gol do Goiás. Até o final do primeiro, o Cuiabá ainda tentou chegar ao gol do Goiás, mas foi o time goiano quem criou a melhor chance. Aos 46 minutos, Apodi partiu em contra-ataque pela direita e bateu cruzado e saiu.

Com Lucas Cardoso, Felipe Marques e Jonathan Cafu nos lugares, respectivos, de Gabriel Pirani, Rodriguinho e Paulão, o Cuiabá voltou com outra postura do intervalo e passou a pressionar o Goiás desde o começo e em menos de cinco minutos já tinha criado duas boas chances de gol.

O time da casa seguia buscando diminuir o prejuízo. Aos 13 minutos, o zagueiro Joaquim após cruzamento da esquerda cabeceou bola no travessão do Goiás. Mais organizado e de tanto insistir, o Cuiabá diminuiu aos 19 minutos, quando Felipe Marques acionou Deyverson atrás da defesa pela esquerda e ele tocou de cavadinha na saída do goleiro para marcar.

A partir do gol, o Cuiabá se lançou ao ataque e passou a pressionar o Goiás, mas no final parou no goleiro Tadeu. Aos 44 minutos, Marcão cruzou e Deyverson bateu para a excelente defesa do goleiro. Tadeu ainda salvou o time goiano um minuto depois em cabeçada de Jonathan Cafu e garantiu os três pontos do Goiás.

O próximo compromisso do Cuiabá será na quinta-feira novamente na Arena Pantanal contra o Avaí, às 20h. O Goiás joga um dia antes, na quarta-feira, quando recebe o América Mineiro em Goiânia, às 21h45. Os dois jogos são válidos pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 2 GOIÁS

CUIABÁ - João Carlos; Marllon, Joaquim e Paulão (Jonathan Cafu); Marcão, Gabriel Pirani (Lucas Cardoso), Rafael Gava, Rodriguinho (Felipe Marques) e Denilson (Pepê); André Luís (Rikelme) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

GOIÁS - Tadeu; Douglas Silva (Luan Dias), Caetano, Lucas Halter e Reynaldo (Danilo Cardoso); Auremir, Apodi (Danilo Barcelos) e Caio Vinícius (Matheus Sales); Dadá Belmonte, Vinícius e Pedro Raul (Nicolas). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Pedro Raul, aos sete minutos e Vinícius, aos 20 minutos do primeiro tempo. Deyverson, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dyorgines Jose Padovani de Andrade.

CARTÕES AMARELOS - Deyverson, Joaquim e Denílson(Cuiabá). Luan Dias, Danilo Barcelos, Pedro Raul e Apodi(Goiás).

RENDA - R$ 165.970,00.

PÚBLICO - 8.871 pagantes.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).