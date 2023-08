Em busca de retornar à zona de Libertadores, o Athletico-PR enfrenta o Goiás nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferente do clube paranaense, o esmeraldino tenta continuar fora da degola.

Há cinco jogos sem perder no Brasileirão, o Athletico tem 31 pontos e pode retornar ao seleto grupo em caso de vitória. Na última rodada venceu o Cuiabá, por 2 a 0, na Arena da Baixada. O Goiás também vive um bom momento e defende uma invencibilidade de cinco jogos. Com 22 pontos, vem de vitória sobre o América-MG, em Belo Horizonte (MG), por 1 a 0.

Goiás x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Goiânia, Goiás.

: Goiânia, Goiás. ESTÁDIO : Hailé Pinheiro (Serrinha).

: Hailé Pinheiro (Serrinha). DATA : 21/08/2023.

: 21/08/2023. HORÁRIO: 20h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

SporTV (TV fechada).

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Edu, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Anderson Oliveira, João Magno e Allano. Técnico : Armando Evangelista.

- Tadeu; Maguinho, Edu, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Anderson Oliveira, João Magno e Allano. : Armando Evangelista. ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Cacá, Zé Ivaldo e Esquivel; Erick, Fernandinho e Vidal; Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho.

ÚLTIMOS RESULTADOS: