Goiás x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Goiás e Bahia fazem um confronto mais que direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Abrindo a 26ª rodada do torneio nacional, neste sábado, a dupla mede forças às 16h, na Serrinha, em Goiânia (GO). Os baianos estão dois pontos atrás dos goianos, e um triunfo tira o time da zona vermelha e empurra o adversário para ela.

O Goiás é o primeiro clube fora da zona da degola, com 27 pontos, e enfrenta uma seca de seis jogos sem vitórias. Vem de empate por 1 a 1, fora de casa, contra o líder Botafogo e está a um ponto do Vasco, 17º. O Bahia está a dois dos esmeraldinos, com 25, e vem de duas derrotas seguidas, a última para o Flamengo, por 1 a 0, no Rio.

GOIÁS x BAHIA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 07/10 (sábado).

: 07/10 (sábado). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Goiás e Bahia se enfrentam neste sábado. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR GOIÁS x BAHIA AO VIVO

Premiere

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES DE GOIÁS E BAHIA

GOIÁS - Tadeu; Apodi (Bruno Santos), Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Luís Oyama (Raphael Guzzo/Higor Meritão) e Guilherme Marques; Vinícius (Alesson), Anderson Oliveira e João Magno. Técnico : Armando Evangelista.

- Tadeu; Apodi (Bruno Santos), Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Luís Oyama (Raphael Guzzo/Higor Meritão) e Guilherme Marques; Vinícius (Alesson), Anderson Oliveira e João Magno. : Armando Evangelista. BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Cândido; Rezende, Thaciano e Cauly; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS