Goiás x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Goiás e Botafogo se enfrentam hoje, dia 14, às 18h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. O confronto ocorre em Goiânia, no Estádio da Serrinha.

Com uma única vitória no campeonato, o time esmeraldino comandado por Emerson Ávila busca uma reação. Na zona de rebaixamento, a equipe contará com o retorno de sua zaga titular. Após cumprirem suspensão no jogo contra o Flamengo, Lucas Halter e Bruno Melo estão de volta.

Veja onde assistir Goiás x Botafogo ao vivo. Foto: Arte/Estadão

Enquanto isso, o Botafogo busca manter o seu bom momento e continuar na ponta da tabela da competição. Único clube com 100% de aproveitamento, a equipe de Luís Castro deve rodar o time visando o descanso dos titulares. O zagueiro Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não jogará.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Goiânia, Goiás.

: Goiânia, Goiás. ESTÁDIO : Serrinha.

: Serrinha. DATA : 14 de maio de 2023.

: 14 de maio de 2023. HORÁRIO: 18:30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GOIÁS : Marcelo Rangel; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli, Diego e Palacios; Vinícius e Matheus Peixoto. Técnico : Emerson Ávila.

: Marcelo Rangel; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli, Diego e Palacios; Vinícius e Matheus Peixoto. : Emerson Ávila. BOTAFOGO: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Luis Segovia e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Junior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

ARBITRAGEM

Árbitro : Rafael Rodrigo Klein (RS)

: Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistente 1 : Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) Assistente 2 : Lucio Beiersdorf Flor (RS)

: Lucio Beiersdorf Flor (RS) Árbitro de vídeo (VAR): Rafael Traci (SC)

