Goiás x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Goiás e Corinthians se enfrentam neste domingo, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo entre esmeraldinos e alvinegros marca a estreia de Cuca no comando técnico da equipe do Parque São Jorge.

No Goiás foi onde Cuca fez seu primeiro grande trabalho. Por lá, ganhou projeção para uma nova prateleira de treinadores e abriu portas em grandes equipes. É a primeira passagem do treinador pelo Corinthians.

GOIÁS x CORINTHIANS

DATA : 23/04/2023 (domingo).

: 23/04/2023 (domingo). HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL : Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO).

: Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO). TORNEIO: Brasileirão - 2ª rodada.

Goiás e Corinthians medem forças neste domingo na Serrinha. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GOIÁS : Tadeu; Maguinho, Lucas Halter (Sidimar), Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli e Diego; Julián Palacios, Vinicius e Matheus Peixoto. Técnico : Emerson Ávila (interino).

: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter (Sidimar), Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli e Diego; Julián Palacios, Vinicius e Matheus Peixoto. : Emerson Ávila (interino). CORINTHIANS: Cássio; Du Queiroz, Bruno Méndez (Balbuena), Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Roni (Cantillo) e Giuliano; Matheus Araújo (Chrystian Barletta ou Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Cuca.

ÚLTIMOS RESULTADOS