Goiás x Corinthians: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Goiás e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 19h30, em jogo adiado da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia. Após abandonar o sonho de título, a equipe alvinegra tenta encerrar a temporada em alta e mira retorno ao G-4. O Goiás ainda alimenta suas chances de participar da próxima edição da Libertadores.

O Corinthians é o quinto colocado do Brasileirão, com 57 pontos. Se vencer, pode pular para o quarto lugar, ultrapassando o algoz Fluminense. O Goiás, por sua vez, venceu apenas um dos seus últimos oito jogos pelo torneio nacional e ocupa o modesto 13º lugar. Um triunfo o deixará a cinco pontos do São Paulo, que está em oitavo.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Goiás e Corinthians acontece neste sábado, às 19h30, na Serrinha, em Goiânia.

Goiás e Corinthians se enfrentam neste sábado pelo Brasileirão. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

A partida envolvendo esmeraldinos e alvinegros terá transmissão exclusiva do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GOIÁS: Tadeu; Diego; Lucas Halter, Reynaldo e Hugo; Matheus Sales, Caio Vinícius e Luan Dias (Apodi); Dadá Belmonte, Pedro Raul e Vinícius. Técnico: Jair Ventura.

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Giuliano; Mateus Vital, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

QUEM APITA

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (Fifa-BA)

Assistente 2: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Quarto árbitro: Breno Vieira Souza (GO)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

AVAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians perdeu seu último compromisso. Diante do Fluminense, derrota por 2 a 0, na Neo Química Arena. Já o Goiás, diante de seus torcedores, ficou no empate, em 2 a 2, com o América-MG.