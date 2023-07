Goiás x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

Goiás e Coritiba se enfrentam hoje, 3, às 20h (horário de Brasília), em jogo válido pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre no Estádio da Serrinha, em Goiânia.

Ambas as equipes se encontram na zona do rebaixamento e encaram a partida como uma oportunidade de fugir das últimas posições. Em 17º no torneio, o clube comandado por Armando Evangelista pode sair do Z4 caso vença a partida. O time vem embalado após se classificar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Saiba onde assistir ao vivo Goiás x Coritiba.

Já o clube do Paraná se encontra na lanterna do campeonato. A equipe ainda não conhece a vitória no torneio e sofreu uma goleada contra o Grêmio na última rodada.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Goiânia, Goiás.

: Goiânia, Goiás. ESTÁDIO : Serrinha.

: Serrinha. DATA : 3 de julho de 2023.

: 3 de julho de 2023. HORÁRIO: 20:00(de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada)

Premiere (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GOIÁS : Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo e Willian Oliveira; Guilherme, Palacios e Diego Gonçalves; Matheus Peixoto. Técnico: Armando Evangelista.

: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo e Willian Oliveira; Guilherme, Palacios e Diego Gonçalves; Matheus Peixoto. Armando Evangelista. CORITIBA: Gabriel; Jean Pedroso, Kuscevic e Bruno Viana; Natanael, Andrey, Bianqui, Moreno e Jamerson; Alef Manga e Zé Roberto. Técnico: Thiago Kosloski.

ARBITRAGEM

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP)

Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)

Árbitro de vídeo (VAR): Eder Alexandre (SC)

ÚLTIMOS RESULTADOS