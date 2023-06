Goiás x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste domingo, Goiás recebe o rival direto Cuiabá em casa, no Estádio Hailé Pinheiro, às 18h30 (horário de Brasília). O jogo é válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Emerson Ávila estão na 17ª posição, na zona de rebaixamento, com 7 pontos, enquanto a equipe de Emerson Ávila tem um ponto a mais, suficiente para escapar da degola.

O Goiás vem de ótimo momento, conquistou o título da Copa Verde contra o Paysandu por 2 a 1 na última quinta feira. Enquanto o Cuiabá empatou com o Coritiba pelo placar de 1 a1.

Goiás e Cuiabá se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

GOIÁS X CUIABÁ

LOCAL: Goiânia, Goiás.

ESTÁDIO: Hailé Pinheiro

DATA: 4 de junho de 2023 (domingo).

HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos, Edu (Sidimar), Bruno Melo e Sander; Diego e Willian Oliveira; Maguinho, Palacios e Alesson; Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila.

Tadeu; Bruno Santos, Edu (Sidimar), Bruno Melo e Sander; Diego e Willian Oliveira; Maguinho, Palacios e Alesson; Matheus Peixoto. Emerson Ávila. CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Ronald; Jonathan Cafú, Deyverson e Wellington Silva. Técnico: António Oliveira.

ARBITRAGEM

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro

Assistente 2: Renan Aguiar da Costa

Árbitro de vídeo (VAR): Daniel Nobre Bins

ÚLTIMOS RESULTADOS