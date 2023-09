Goiás x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Movimentando a 24ª rodada do Brasileirão, Goiás e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira, 20, às 19h, no estádio da Serrinha. Em situações opostas na tabela e com preocupações diferentes neste momento, os dois times precisam somar os três pontos.

Derrotado no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil e com mais um episódio de briga envolvendo integrantes do clube, o Flamengo chega para a partida pelo Brasileirão precisando mudar seu ambiente para uma retomada em busca do título no próximo domingo. Dentro de campo, mesmo estando no G4 da competição, o time vem de derrota em casa e o técnico Sampaoli terá que superar os desfalques de Arrascaeta, Luiz Araújo, Felipe Luis, Allan, Varela, Léo Pereira e Pulgar machucados e Gabigol e Wesley que estão suspensos.

Pelo lado do Goiás, o momento é de preocupação. Sem vencer há quatro partidas no Brasileirão, com três empates e uma derrota, o time viu a zona de rebaixamento ficar mais perto e precisa pontuar. Atualmente, o time é o 16º colocado, com 25 pontos. Nesta quarta-feira, o time terá os retornos de Maguinho, Lucas Halter e Guilherme Marques, que cumpriram suspensão na última partida contra o Palmeiras.

Goiás x Flamengo - Brasileirão Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Goiânia, em Goiás.

ESTÁDIO: Estádio da Serrinha.

DATA: 20/09/2023.

HORÁRIO: 19h.

ONDE ASSISTIR:

Premiere (Pay Per View)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

GOIÁS : Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Allano, João Magno e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Allano, João Magno e Anderson Oliveira. Armando Evangelista. FLAMENGO: Matheus Cunha (Rossi); Matheuzinho, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Victor Hugo e Everton Ribeiro; Luiz Araújo (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Sampaoli.

