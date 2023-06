Goiás x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Goiás e Fluminense entram em campo no Estádio Hailé Pinheiro neste domingo, 11, no Campeonato Brasileiro em um jogo que vale o respiro para os goianos, donos da casa, e manutenção na parte de cima da tabela para o tricolor carioca. Após atuarem no meio da semana em seus compromissos continentais, as equipes voltam suas atenções para o nacional agora.

O único desfalque para Emerson Ávila será o lateral Maguinho, de resto, conseguirá entrar com força máxima e escalar jogadores que poupou para o jogo contra o Gimnasia La Plata pela Sul-Americana. Por outro lado, Fernando Diniz terá que lidar com ausências importantes, como as de Alexsander, Keno e Marcelo, lesionados, além de outros suspensos, algo que já atrapalhou no duelo com o River Plate pela Libertadores.

GOIÁS X FLUMINENSE

LOCAL : Goiânia (GO).

: Goiânia (GO). ESTÁDIO : Hailé Pinheiro (Serrinha).

: Hailé Pinheiro (Serrinha). DATA : 11 de junho de 2023 (domingo).

: 11 de junho de 2023 (domingo). HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

Goiás x Fluminense. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada)

Premiere (Pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GOIÁS : Tadeu; Apodi, Bruno Melo, Sidimar e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Palacios e Diego; Vinicius e Gabriel Novaes. Técnico : Emerson Ávila.

: Tadeu; Apodi, Bruno Melo, Sidimar e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Palacios e Diego; Vinicius e Gabriel Novaes. : Emerson Ávila. FLUMINENSE: Fábio; Guga, Nino, Manoel e Gabriel Pirani; André, Martinelli, Lima e Ganso; Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS