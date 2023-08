Goiás x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Goiás e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 5, a partir das 18h30 (horário de Brasília), pela 18ª rodada do Brasileirão. Vivendo momentos opostos na temporada, as equipes precisam da vitória no jogo para se manter próximos do objetivo no campeonato nacional. A partida terá transmissão do Premiere.

O Goiás segue sua lita contra o rebaixamento no Brasileirão. Na última rodada, a equipe conseguiu somar um ponto contra o Grêmio, em seu estádio, e saiu da zona de rebaixamento. Contudo, no meio de semana, o time de Goiânia foi derrotada pelo Estudiantes por 3 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana e se complicou na busca por uma vaga nas quartas.

Já o Fortaleza vive momento oposto. Na última terça-feira, 1, o time venceu o Libertad, fora de casa, por 1 a 0 e saiu em vantagem nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o time de Juan Pablo Vojvoda foi derrotado em três das últimas quatro partidas e caiu para o 11º lugar.

Goiás x Fortaleza: transmissão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Goiânia

ESTÁDIO: Estádio da Serrinha.

DATA: 05/08/2023 (sábado).

HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo (Sidimar) e Sander; Willian, Morelli e Guilherme; Anderson Oliveira, João Magno e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista

FORTALEZA: João Ricardo; Dudu, Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Pochettino; Marinho, Galhardo e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS: