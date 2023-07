Nos acréscimos, o Grêmio conseguiu empatar por 1 a 1 com o Goiás, neste domingo na Serrinha, em Goiânia. O time gaúcho saiu atrás do placar, com gol do estreante Matheus Babi, mas André deixou tudo igual em duelo que marcou o encerramento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate tirou o Grêmio da vice-liderança.