Em situações bem diferentes no Brasileirão, Goiás e Grêmio duelam neste domingo, às 18h30, em jogo que finaliza a 17ª rodada. Enquanto os gaúchos querem seguir sonhando com o título, os goianos buscam se manter fora da zona do rebaixamento.

Após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, o Grêmio chegou a 29 pontos e quer seguir perseguindo o Botafogo. Apesar da situação delicada, com apenas 15 pontos, o Goiás chega motivado após superar o Cruzeiro, fora de casa, por 1 a 0.

Goiás x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Goiânia, em Goiás.

: Goiânia, em Goiás. ESTÁDIO : Estádio Hailé Pinheiro - Serrinha.

: Estádio Hailé Pinheiro - Serrinha. DATA : 30/07/2023.

: 30/07/2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

SporTV (TV fechada).

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Sander; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Anderson, João Magno e Vinícius. Técnico : Armando Evangelista.

- Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Sander; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Anderson, João Magno e Vinícius. : Armando Evangelista. GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves, Gustavo Martins e Cuiabano; Villasanti, Carballo (Ronald), Bitello e Ferreira; Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS: