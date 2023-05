Goiás x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Estádio Hailé Pinheiro, também conhecido como Serrinha, reserva um duelo de alviverdes para este domingo, 7, pelo Campeonato Brasileiro. O anfitrião, Goiás, recebe o atual campeão, Palmeiras, em um duelo onde os dois clubes vêm embalados pelos bons resultados da semana nas competições internacionais das quais participam.

A equipe de Emerson Ávila foi à Argentina e venceu o Gimnasia La Plata por 2 a 0 pela Sul-Americana, se mantendo viva na briga pela liderança do Grupo G, e agora quer ficar segura também no Brasileirão, onde ocupa o 16º lugar. Já os comandados de Abel Ferreira superaram o Barcelona (EQU) na Libertadores pelo mesmo placar, ficando mais perto de uma classificação às oitavas no Grupo C, e estão no G-4 do nacional, mas têm desfalques importantes, como o maestro do time, Raphael Veiga.

GOIÁS X PALMEIRAS

DATA : 07/05/2023 (domingo).

: 07/05/2023 (domingo). HORÁRIO : 18h30.

: 18h30. LOCAL: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO).

Goiás x Palmeiras. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GOIÁS - Marcelo Rangel; Apodi, Lucas Halter, Sidimar e Sander; Zé Ricardo, Morelli, Diego e Palacios; Vinícius e Matheus Peixoto. Técnico : Emerson Ávila.

- Marcelo Rangel; Apodi, Lucas Halter, Sidimar e Sander; Zé Ricardo, Morelli, Diego e Palacios; Vinícius e Matheus Peixoto. : Emerson Ávila. PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Dudu, Artur (Endrick) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA?

Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

ÚLTIMOS RESULTADOS