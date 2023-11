Goiás x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos está há quatro jogos sem perder no Brasileirão. Mas o torcedor santista não tem motivos para ser otimista. Mesmo quando a situação parece melhorar, o time sofre novo revés. Desta vez, a “derrota” é fora de campo. Uma série de lesões ameaça complicar a luta da equipe da Vila Belmiro contra o rebaixamento. E será neste clima que o Santos fará um confronto direto com o Goiás às 19 horas desta quinta-feira, em Goiânia, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Para o importante duelo no estádio Hailé Pinheiro, o técnico Marcelo Fernandes perdeu seu principal atacante por problema físico. Soteldo teve constatado um edema muscular no adutor da coxa esquerda. O atacante venezuelano já tinha atuando no sacrifício nos últimos jogos.

Outra baixa importante é a do lateral Dodô, que ainda reclama de dores no joelho e será poupado nesta quinta. Antes dele, Fernandes havia perdido o zagueiro João Basso, com uma lesão muscular na coxa esquerda, e o atacante Morelos, que se recupera de um problema na panturrilha direita.

Goiás e Santos se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

GOIÁS X SANTOS: TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 09/11 (quinta-feira).

: 09/11 (quinta-feira). HORÁRIO : 20h.

: 20h. LOCAL: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

ONDE ASSISTIR GOIÁS X SANTOS AO VIVO

Premiere.

ESCALAÇÃO DO GOIÁS

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo, Hugo; Raphael Guzzo, Morelli e Guilherme Marques; Allano, Matheus Babi e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

ESCALAÇÃO DO SANTOS

SANTOS - João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Tomás Rincón, Jean Lucas, Nonato e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

