Goiás x São Paulo: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Goiás neste domingo, 13, na Serrinha, em busca de um milagre: entrar no G-8 e conseguir uma vaga na Pré-Libertadores. Para isso acontecer, o tricolor, 11º na tabela e com 51 pontos, precisa vencer seu adversário e torcer para que Botafogo e América-MG percam os seus jogos, e o Fortaleza, no mínimo, empate com o Santos. Já a equipe de Goiânia não tem mais grandes aspirações na competição. Com 46 pontos e em 13º, o time de Jair Ventura já está classificado para a Sul-Americana do ano que vem, mas pela pontuação não pode conquistar objetivos maiores.

Goiás recebe o São Paulo pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022.

HORÁRIO E LOCAL:

O jogo entre Goiás e São Paulo será realizado neste domingo, 13, às 16h. O palco do jogo será o Estádio da Serrinha, em Goiânia.

ONDE ASSISTIR:

A partida terá transmissão do SporTV (tv fechada) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

GOIÁS - Tadeu; Maguinho; Lucas Halter, Reynaldo e Sávio; Auremir, Matheus Sales e Marquinhos Gabriel; Apodi, Pedro Raul e Diego. Técnico: Jair Ventura.

SÃO PAULO - Felipe Alves, Rafinha, Ferraresi e Léo; Marcos Guilherme, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

QUEM APITA:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa-BA)

Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)

VAR: Wagner Reway (PE)

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (RN)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última terça-feira, 8, o São Paulo foi derrotado pelo Internacional por 1 a 0, no Morumbi. O Goiás foi ao Maracanã jogar contra o Fluminense e foi derrotado por 3 a 0 pelos tricolores.