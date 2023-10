Goiás x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

Novamente pressionado após derrota em casa, o Vasco tem um confronto direto pela permanência no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, visita o Goiás no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 30ª rodada. O adversário também integra a zona de rebaixamento e busca a reabilitação.

O Vasco perdeu as duas últimas partidas, levando 1 a 0 do rival Flamengo e 2 a 1 para o Internacional, este último, quinta-feira, em São Januário. Entretanto, as derrotas foram assimiladas de formas bem diferentes. No clássico, a forma como o time atuou foi elogiada, mas diante do Inter uma vitória era considerada essencial. O cruzmaltino iniciou a rodada na 18ª colocação com 30 pontos, e terminou a última rodada com três a menos do que o primeiro fora da zona de rebaixamento - o Santos, com 33.

Além do resultado em si, a derrota colocou fim a uma grande sequência do Vasco como mandante, condição em que estava há seis jogos invicto, sendo cinco vitórias. Como visitante, já foram 14 jogos, com duas vitórias, quatro empates e oito derrotas.

Goiás e Vasco se enfrentam na Serrinha neste domingo. Foto: Arte/Estadão

Um dos mais criticados no último jogo foi o zagueiro Léo, que agora tem sua titularidade em risco. Não foi bem na marcação de Enner Valencia e falhou na marcação do primeiro gol colorado. Há a chance de Maicon, que vem atuando bem quando tem chance, ser escolhido pelo técnico Ramón Díaz para formar dupla com Medel.

O meio-campo também não foi bem e Paulinho, que vinha sendo o maestro do time, foi expulso. Marlon Gomes seria um bom nome para entrar no setor, mas não deve ter condição de jogo por lesão, assim como o atacante Rossi.

Fora isso, Jair e Mateus Carvalho são opções mais defensivas para o meio, enquanto Orellano e Alex Teixeira, que marcou o gol do Vasco, são ofensivos.

O Goiás vem de duas partidas fora de casa: empatou com o Cuiabá, por 1 a 1, e perdeu para o Fluminense, por 5 a 3. Com isso, aparece logo acima do Vasco, em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento com 31 pontos. Mas tem boa lembrança de sua última partida em casa, quando venceu o São Paulo por 2 a 0. Como mandante, a campanha geral é regular, com quatro vitórias, seis empates e quatro derrotas em 14 jogos.

O técnico Armando Evangelista deve manter a base da escalação e não perdeu nenhum jogador. O meia Guilherme, que precisou ser substituído no intervalo, treinou normalmente e está à disposição. Lucas Halter e Diego seguem no departamento médico.

GOIÁS x VASCO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : Goiânia, Goiás.

: Goiânia, Goiás. ESTÁDIO : Estádio da Serrinha.

: Estádio da Serrinha. DATA : 29/10/2023.

: 29/10/2023. HORÁRIO: 16 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR GOIÁS x VASCO AO VIVO:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE GOIÁS E VASCO:

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Allano, Matheus Babi e Julián Palacios. Técnico : Armando Evangelista.

- Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Allano, Matheus Babi e Julián Palacios. : Armando Evangelista. VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel, Maicon e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Jair e Payet; Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GOIÁS E VASCO: