Gol do vento? Desvio ‘ajuda’ time da MLS a vencer de virada aos 54 minutos; assista

Em um jogo emocionante que só foi decidido nos instantes finais, o Chicago Fire conseguiu uma virada histórica contra o Montréal, em partida válida pela Major League Soccer (MLS). O confronto deste sábado, que terminou em 4 a 3 para os mandantes, foi marcado por uma reviravolta com um facilitador improvável: o vento.

PUBLICIDADE O Montréal começou dominando a partida, abrindo o placar com dois gols em apenas 12 minutos. Haile-Selassie descontou para o Chicago Fire no fim do primeiro tempo, que contou com surpreendentes 8 minutos de acréscimos. Na segunda etapa, Yankov ampliou para os visitantes aos 25 minutos, parecendo encaminhar a vitória. No entanto, o Chicago Fire iniciou uma recuperação histórica. Brian Gutiérrez converteu um pênalti aos 39 minutos, diminuindo a vantagem do Montréal. O árbitro exagerou novamente e colocou mais nove minutos de acréscimo, tempo suficiente para a virada espetacular dos mandantes.

Acosta faz gol inacreditável na MLS com 'ajuda' do vento. Foto: Matt Marton/AP

Aos 50 minutos, Cuypers empatou o jogo, levando a torcida local à loucura. E aos 54, veio o gol da virada dramática. Em um lance irreverente, Acosta, do Chicago Fire, fez um lançamento longo para o ataque. A bola viajou pelo gramado e, com a ajuda do vento, encobriu o goleiro Sirois, que tentou em vão afastar. Ele apenas conseguiu sair na foto.

O gol nos instantes finais garantiu a vitória do Chicago Fire e deixou o Montréal incrédulo com o desfecho da partida. O lance inacreditável fez valer o apelido de Chicago como ‘a cidade do vento’.