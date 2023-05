Golaço de Pablo Maia garante vitória do São Paulo e amplia invencibilidade de Dorival

Com um belo gol de Pablo Maia, volante de marcação que viveu dia de camisa 10, e outro de Luciano, o São Paulo superou o Internacional por 2 a 0 neste domingo, 7, pelo Campeonato Brasileiro. A boa vitória em um jogo equilibrado, diante de um rival bem organizado, foi bastante comemorada por mais de 46 mil pessoas no Morumbi.

Com o triunfo, o técnico Dorival Junior amplia sua invencibilidade e chega a cinco sem jogos sem perder. Com grande atuação dos zagueiros, especialmente Beraldo, o time tricolor sofreu poucos sustos. É uma equipe que começa a reencontrar após a demissão de Rogério Ceni e busca construir uma nova identidade, mais competitiva e brigadora.

Caio Paulista, do São Paulo, e Pedro Henrique, do Internacional, disputam a bola em jogo válido pelo Brasileirão. Foto: Amanda Perobelli/Reuters

O São Paulo começou com uma formação ofensiva, com Alisson e Marcos Paulo pelas pontas; Luciano como centroavante e Nestor com a missão de chegar à área. O plano de atacar esbarrou em uma defesa compacta. Jogo equilibrado, muito marcado e com poucas oportunidades de gol.

Um dos pontos positivos da atuação do time da casa foi a marcação nas saída de bola, que criou dificuldades para o rival. Os tricolores se entregaram à marcação. Por outro lado, sofreu quando o Inter triangulava pelo meio com Maurício, Alan Patrick e Luiz Adriano, com espaços perigosos entre a defesa e o meio.

O time do Morumbi só conseguiu desenrolar o jogo quando Marcos Paulo foi à linha de fundo, aos 32 minutos. No cruzamento, a bola bateu na mão de Igor Gomes. Luciano só conseguiu converter no rebote. Escalado como meia por Rogério Ceni, treinador anterior, Luciano passou a fazer menos gols na temporada. Foi apenas o quarto do camisa 10 no ano. Ele anotou na estreia de Dorival Junior, diante do América, na vitória por 3 a 0. Antes, só havia marcado na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, pelo Paulistão, em 29 de janeiro.

Diante do avanço do rival para tentar o empate, o São Paulo teve dificuldade para segurar a bola no início do segundo tempo. O time só não passou sufoco por causa da boa atuação dos zagueiros, especialmente do jovem Beraldo. A equipe tricolor só melhorou quando os meias começaram a se aproximar mais do ataque, mantendo a bola no ataque.

Foi aí que o volante Pablo Maia resolveu o jogo. Na entrada da área, ele limpou a jogada e chutou de chapa, encobrindo o goleiro Keller. O seu primeiro gol na temporada, um dos raros na carreira, foi um lance de craque.

Sem alternativas, o Inter avançou e esteve perto de diminuir, quando Pablo Maia (de novo) salvou o gol após cobrança de escanteio perto dos 40. Nos contra-ataques, o time de Dorival também poderia ter ampliado o placar, principalmente se Wellington Rato não tivesse perdido uma chance sem goleiro, aos 39.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 2 x 0 Internacional

Gols: Luciano, aos 32 do 1º T e Pablo Maia, aos 24 do 2º T

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Maia, Neves (Luan), Nestor (Méndez) e Alisson (Rato); Luciano (Michel) e Marcos Paulo (Calleri). Técnico: Dorival Junior.

INTER: Keiller; Igor Gomes (Bustos), Vitão (Moledo), Mercado e Renê; Campanharo (Baralhas), De Pena, Maurício (Pedro Henrique) e Alan Patrick; Wanderson e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

Amarelos: Rafinha, Maurício, Gabriel Neves, Mercado, Moledo, Rato, Lucca.

Juiz: Bráulio da S. Machado (SC).

Público: 46.093 pagantes

Renda: R$ 2.274.810,00.