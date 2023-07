Goleiro argentino morre aos 25 anos após embolia pulmonar ser confundida com gripe

O futebol argentino e equatoriano estão de luto. Nesta quarta-feira, o Atlético Tucumán informou a morte de Angel Daniel Ibáñez, goleiro que estava emprestado ao Chacaritas, da Segunda Divisão do Equador. O atleta de 25 anos foi a óbito devido a um tromboembolismo pulmonar. Ele passava mal desde domingo e foi internado às pressas após tomar um remédio para gripe na terça-feira.

O goleiro se sentiu mal no domingo em atividade do Chacaritas, mas acabou indo para casa. O problema não melhorou na segunda e Daniel Ibáñez foi internado às pressas somente na terça-feira, no Hospital Instituto Equatoriano de Segurança Social (IESS), em Ambato. Horas mais tarde, o clube argentino informou que o jogador não resistiu e veio a óbito.

“Com profundo pesar, lamentamos informar a morte do goleiro Daniel Ibáñez. Nosso jogador estava jogando por empréstimo no Chacaritas, de Ambato, no Equador, e faleceu esta manhã. Acompanhamos sua família e os amigos neste triste momento”, lamentou o Atlético Tucumán. “O presidente Mario Leito se encontra em contato com a família e representantes do jogador, assim como diretores do clube equatoriano.”

Goleiro argentino morreu após tratamento incorreto no hospital Foto: Divulgação Atlético Tucumán

Técnico do Chacaritas, Horacio Montemurro esteve com o goleiro no hospital e ficou bastante triste e revoltado com a perda. “A morte de um menino tão jovem e saudável como Daniel Ibáñez não pode ser digerida. Estivemos lá a noite toda (no hospital) e hoje (quarta-feira) ele faleceu. Uma coisa inacreditável, 48 horas antes estava treinando normalmente”, lamentou o técnico, à Rádio Centro Ambato.

Na visão do clube, o problema do goleiro era apenas uma gripe, segundo informou o treinador. “Daniel estava gripado, ontem (terça-feira) ao meio-dia foi ao médico, deram um remédio e, quando começou a tomá-lo, começou a vomitar sangue e internamos o mais rápido possível, aqui em Pelileo e ele foi o mais rápido possível para Ambato. Ficamos em Ambato até as 4 da manhã porque ele chegou com saturação de 45, não conseguia respirar. Ele tinha um pulmão cheio de sangue e o outro funcionando a 40%.”

Muitos clubes da Argentina e também do Equador prestaram condolências à família do goleiro. “Hoje lamentamos a partida de nosso querido goleiro Angel Daniel Ibáñez. Sua partida deixa um vazio imenso em nossa equipe e no coração de cada jogador, amigo e torcedor. Enviamos nossas condolências a sua família e entes queridos. Descansa em paz. Sempre será parte nossa e recordaremos sempre de sua dedicação e paixão pelo futebol”, escreveu o Chacaritas.

A Associação Argentina de Futebol (AFA) anunciou o adiamento do jogo co Chacaritas contra o Cuniburo e ainda não confirmou a data da visita da equipe ao Imbatura, programada para 3 de agosto.