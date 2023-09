Bento é cortado por lesão e Diniz convoca estreante para os jogos das Eliminatórias; veja quem é

A seleção brasileira de futebol sofreu mais um corte nesta quarta-feira. Após a lesão de Vini Jr., o técnico Fernando Diniz teve de cortar o goleiro Bento, do Athletico-PR, por causa de uma problema no músculo posterior da coxa direita. Para o lugar do atleta, o treinador convocou Lucas Perri, do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro.

De acordo com comunicado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, recebeu os exames médicos do atleta e foi constatado que não haverá tempo suficiente para a recuperação plena do goleiro antes dos jogos contra Bolívia, no estádio Mangueirão, dia 8, e diante do Peru, em Lima, dia 12.

Lucas Perri é convocado para a seleção brasileira Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Lucas Perri, de 25 anos, vive seu melhor momento na carreira. Depois de muito sucesso na base do São Paulo, contando com passagem pelas seleções de base, o jogador ficou um longo período na reserva do time profissional do Morumbi. Em 2022, optou por se emprestado para o Náutico, do Recife, e conseguiu ser titular pela primeira vez.

Na equipe do Nordeste, Perri conseguiu destaque, foi o grande responsável pela conquista do campeonato estadual daquele ano, defendendo duas cobranças na disputa por pênaltis, e acabou sendo negociado com o Botafogo em definitivo no segundo semestre. No time do Rio, o arqueiro chegou para ser o substituto de Gatito Fernández, que lutava contra problemas físicos, e se firmou na posição.

Em 2023, Lucas Perri é um dos destaques do Brasileirão. Símbolo da melhor defesa da competição, tendo tomado apenas 11 gols até o momento, o goleiro chama a atenção pela regularidade e grandes defesas. A convocação de Diniz para o lugar de Bento é a primeira chance do atleta na seleção principal. Além dele, o treinador terá Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, para a posição.