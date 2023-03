Goleiro de Curaçao ganha camisa do centésimo gol de Messi após levar sete da Argentina

No segundo amistoso desde o tricampeonato mundial, a Argentina não tomou conhecimento de Curaçao, pequena seleção caribenha: goleada de 7 a 0, em noite histórica de Lionel Messi, que ultrapassou a marca de 100 gols pela seleção. Apesar da derrota, a partida também foi especial para o goleiro de Curaçao, jogador que mais sofreu com os ataques argentino e com as investidas de Messi.

Ao final do jogo, Eloy Room, goleiro do Columbus Crew, equipe da MLS, conversou com o capitão e camisa 10 da Argentina e recebeu um presente especial: o uniforme que o craque utilizou no jogo — e com o qual atingiu a marca de 102 gols pela seleção. Messi marcou três vezes.

“Sim, tenho algo especial na minha mala”, brincou o goleiro, em entrevista à Tyc Sports ao final do jogo. “A camisa de Messi. Isso é incrível. Um sonho que se torna realidade. Todo mundo é fã de Messi, e eu joguei contra ele. Foi uma partida dura, sofri alguns gols, mas também peguei alguns bons chutes.” Ao todo, Room, apesar de sofrer sete gols, defendeu dez finalizações da Argentina.

Eloy Room sofreu sete gols da Argentina, mas ganhou camisa de Messi de presente ao final do jogo. Foto: Alejandro Pagni/AFP

“Depois da partida, ele (Messi) me disse isso também, que eu havia feito boas defesas, e isso significa muito para mim”, pontuou o goleiro de 34 anos. “Não vou tirá-la nunca mais. Nem para dormir. É minha.”

A procura por ingressos para o amistoso, realizado em Santiago del Estero, capital da província homônima no norte argentino, foi gigantesca. Jornais do país informaram que 2 milhões de pessoas tentaram comprar os bilhetes.

A goleada serviu para colocar o nome de Messi mais uma vez na história do futebol. O camisa 10 chegou aos 102 gols pela seleção, após 174 jogos. O primeiro gol do craque foi em 2006, diante da Croácia, em um amistoso também. Messi se torna o primeiro atleta sul-americano a marcar 100 gols por sua seleção. Outro fato importante: o astro soma 57 hat-trick (três gols em um mesmo jogo) na carreira, com 803 gols no total. Ele tem 35 anos.