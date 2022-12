Goleiro diz que apoio árabe dá tranquilidade ao Marrocos: ‘Não sentimos pressão’

O Marrocos está otimista em chegar na semifinal da Copa do Mundo. O terceiro goleiro da seleção, Ahmed Tagnaouti, participou da coletiva de imprensa desta sexta-feira e citou o apoio que a equipe vem recebendo de africanos e árabes para minimizar a pressão por ser o “azarão” da competição. Ele garantiu que a torcida estará do lado do Marrocos na partida diante de Portugal, neste sábado, às 12h (horário de Brasília), no Al Thumama.

“É uma partida das quartas de final da Copa do Mundo. Sabemos da importância, mas não sentimos pressão. Estamos focados no que temos que fazer. Todos os árabes estão conosco, assim como os africanos. Agradecemos o apoio”, afirmou.

Seleção marroquina treina para o duelo com Portugal pelas quartas de final da Copa de 2022. Foto: Hamad I Mohammed/Reuters

O goleiro ainda revelou que o grupo todo está orgulhoso de ter feito o rei de Marrocos sair na rua para comemorar os triunfos da equipe com o restante da população. “Estamos orgulhosos de ver o rei comemorar este triunfo com o povo nas ruas. Vimos nas redes sociais, isso nos encoraja no nosso esforço para chegar às semifinais. Vamos dar tudo de nós, os jogadores sabem o que estamos em jogo e queremos voltar a ver o rei na rua amanhã (sábado)”, completou.

Tagnaouti não se incomoda de ser o terceiro goleiro na Copa do Mundo. O goleiro mostrou muita satisfação de estar no grupo que levou o Marrocos pela primeira vez para as quartas de final do torneio. Além disso, desejou sorte a Bono, o titular da posição, no duelo diante de Portugal.

“Nesta equipe somos todos irmãos e penso que, com sorte, sairemos desta competição como uma família, dentro e fora do campo”, finalizou.

Para chegar nas quartas de final, o Marrocos terminou na liderança de um grupo com Canadá, Bélgica e Croácia. Nas oitavas, derrotou a Espanha nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.