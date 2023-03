Goleiro do Ituano dedica classificação para a semifinal a companheiro morto durante o Paulistão

Eleito melhor jogador em campo na partida contra o Corinthians, que deu a classificação ao seu time dentro de Itaquera, o goleiro Jefferson Paulino se emocionou ao receber o prêmio. Ele dedicou a classificação do Ituano à semifinal do Paulistão à Jian Kayo, terceiro goleiro do time de Itu que morreu em fevereiro, já em meio à competição estadual.

“Queria dedicar essa classificação e esse troféu ao Jian. Era nosso terceiro goleiro e era muito meu amigo. Eu jogo com essa braçadeira em homenagem a ele. Espero que ele esteja feliz onde estiver”, afirmou o jogador na saída de campo. Paulino foi o destaque da partida contra o Corinthians, defendendo dois pênaltis e sendo essencial para a classificação da equipe de Itu à semifinal do Paulistão.

O goleiro Jian Kayo, de apenas 21 anos, foi encontrado morto em sua casa em fevereiro de 2023. Foto: Flávio Torres/Ituano FC

Jian tinha 21 anos e foi encontrado morto em sua casa, em Itu, no dia 18 de fevereiro. A família não deu mais informações sobre a morte do jogador. Natural do Paraná, o atleta começou no sub-20 do Ituano em 2021 e foi titular no Campeonato Paulista e na Copa São Paulo de Juniores no mesmo ano, assim como no Paulista de 2022. Em nota, o clube escreveu que o jogador, “promissor e de qualidade, foi promovido ao elenco de profissionais para 2023″.

Em uma publicação do goleiro Jeferson Paulino, é possível enxergar o nível de proximidade dos dois amigos. “‘Meu querido’ era a forma que você me chamava. Impossível explicar o que sinto neste momento, Jian. Jamais imaginei que escreveria pra você em tom de despedida. Eu, 10 anos mais velho que você, aprendi mais com você do que você comigo. Você deixou sua marca em todos nós, principalmente em mim. Saiba que sentiremos todos os dias a sua falta e onde quer que você esteja, saiba também que carregarei você comigo e prometo representar-te dentro e fora de campo”, escreveu o goleiro do Ituano, decisivo na eliminação do Corinthians.