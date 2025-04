Goleiro do Valencia revela aposta com Vini Jr. em pênalti perdido pelo brasileiro: ‘Não me pagou’

Apesar do gol e do empate em números de bola na rede com Ronaldo Fenômeno, Vini Jr. perdeu um pênalti na derrota do Real Madrid para o Valencia, por 2 a 1, nesta tarde, no Estádio Santiago Bernabéu. No entanto, o desperdício da penalidade custou mais que a vitória, segundo o goleiro adversário, Mamardashvili, ele e o brasileiro apostaram 50 euros (R$ 318,11).

Ao fim do jogo, na zona mista, o arqueiro georgiano brincou com a situação e alegou ainda não ter recebido a quantia combinada. Antes da cobrança, sofrida por Kylian Mbappé, aos 13 minutos do primeiro, é possível ver a conversa dos dois jogadores em clima amistoso. Na sequência, o arqueiro acertou o canto esquerdo e fez bela defesa.

Mamardashvili defendeu pênalti de Vini Jr. no duelo contra o real Madrid. Foto: Valencia CF

“Sim, perguntei se ele queria apostar 50 euros e ele disse que sim. Depois ganhei. Ele tinha de me pagar depois do jogo, mas ainda não me pagou. Não faz mal”, contou sorridente.

Além da intervenção na marca da cal, o futuro arqueiro do Liverpool fez excelente partida e apareceu em momentos importantes em finalizações de Mbappé e Valverde.

Publicidade

Com a derrota, a agremiação da capital espanhola segue em segundo lugar, três pontos atrás do rival Barcelona, que encara o Real Betis nesta tarde, pela 30ª rodada de La Liga. Já o Valencia, ocupa a 15ª posição.