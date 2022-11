Goleiro que parou a Argentina e Messi na Copa é reserva na Arábia Saudita

Publicidade

O goleiro Mohammed Al-Owais foi um dos grandes nomes da vitória histórica da Arábia Saudita sobre a Argentina, por 2 a 1 na estreia das duas equipes da Copa do Catar, nesta terça-feira, dia 22. Não foram tantas defesas difíceis, mas pelos menos duas garantiram o resultado surpreendente. O jogador reserva do Al Hilal conseguiu o maior feito de sua carreira: parar a bicampeã do mundo do craque Lionel Messi.

A boa atuação do goleiro de 31 anos motivou diversas postagens nas redes sociais. Em sua conta oficial do Twitter, a Fifa escreveu. “Precisamos falar sobre Al-Owais. Gigantesco”. Talvez ele já seja o primeiro herói improvável da competição.

O goleiro Mohammed Al-Owais protagonizou um lance preocupante ao se chocar com o companheiro Yasser Al-Shahrani na vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina Foto: EFE / EFE

Mohammed Al-Owais é reserva do Al Hilal, clube de maior torcida da Arábia Saudita, atual campeão nacional e que foi eliminado pelo Chelsea no Mundial de Clubes da Fifa. Na temporada, o arqueiro disputou poucos jogos no ano. Na seleção, completou sua 43ª atuação. Durante os amistosos para o Mundial, o goleiro já havia se destacado. No empate por 0 a 0 diante do Equador, em setembro, por exemplo, ele fez grandes defesas - os equatorianos estrearam na Copa com vitória diante do Catar.

No jogo desta terça-feira, uma das defesas mais importantes aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo. Após cruzamento, Lisandro Martínez finaliza, Tagliafico desvia na pequena área e o goleiro faz defesa para escanteio. Quando a partida ainda estava 0 a 0, o goleiro salvou chute rasteiro de Messi, de dentro da área, daqueles que o craque não costuma perder.

A atuação do goleiro foi potencializada por um sistema defensivo quase impecável. Com os zagueiros atuando em linha alta, a Arábia Saudita deu uma aula de posicionamento. Os sul-americanos tiveram três gols corretamente anulados por impedimento. No segundo tempo, o time argentino pecou pela falta de criatividade.

Nos minutos finais do jogo, o goleiro foi protagonista de um lance que deixou o estádio Lusail em silêncio. Al-Owais acertou o joelho no rosto de Al-Shahrani, que ficou desacordado. Lance feio. O árbitro demorou para interromper a partida. O arqueiro ficou desesperado porque sabia a gravidade do choque.

O técnico Hervé Renard já havia utilizado suas três paradas para substituições, mas o novo regulamento prevê uma nova paralisação por suspeita de concussão. Foi o caso de Al Shahrani. Apesar do susto, ele deixou o campo acordado na maca e fez um sinal de positivos aos médicos. Quando o árbitro encerrou a partida, o goleiro Al-Owais colocou as mãos no rosto sem acreditar no tamanho da façanha na estreia da Copa do Mundo.