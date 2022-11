‘Goleiro vovô da Holanda’ tem 39 anos; veja lista dos jogadores mais velhos da Copa do Mundo

Publicidade

Remko Pasveer, goleiro do Ajax, é um dos convocados da Holanda para a Copa do Mundo no Catar. Aos 39 anos de idade, Pasveer é um dos goleiros mais velhos do torneio de 2022. O jogador fez sua carreira em times, como Twente, Heracles Almelo e Go Ahead Eagles. Até ser convocado para a Copa deste ano, ele vivia praticamente no anonimato.

No ano passado, Pasveer foi contratado pelo Ajax às pressas depois que o goleiro André Onana foi suspenso por um ano por um caso de doping, e seu reserva estava machucado. No primeiro jogo, a derrota foi por 4 a 0 para o PSV. Mas a reviravolta veio pouco depois.

Goleiro Alfredo Talavera, do México, é o jogador mais velho na Copa do Catar Foto: Joan Monfort / AP

Em duelo válido pela Champions League, Pasveer foi o primeiro goleiro a defender três chutes de Erling Haaland, que era o atacante do Borussia Dortmund. A boa trajetória no último ano o levou para a seleção holandesa. O goleiro levou nenhum gol nas partidas contra Polônia e Bélgica, pela Uefa Nations League. Até o momento, não é certo que o goleiro seja o titular na seleção holandesa no jogo desta segunda-feira, 21.

Jogadores mais velhos da Copa do Mundo 2022

No dia da abertura da Copa do Mundo deste ano, a Fifa divulgou a lista de jogadores mais jovens e mais velhos que estarão no mundial. Entre os veteranos, dois brasileiros aparecem no ranking: Daniel Alves, em quinto lugar, e Thiago Silva, em oitavo.

O jogador mais velho da Copa do Mundo no Catar é Alfredo Talavera, goleiro do México, que tem 40 anos de idade. O atacante Cristiano Ronaldo, 37, da seleção de Portugal, também aparece no ranking.

Conheça os 10 jogadores mais velhos da Copa do Mundo no Catar:

1 - Alfredo Talavera (México): 40 anos e 63 dias

2 - Atiba Hutchinson (Canadá): 39 anos e 285 dias

3 - Pepe (Portugal): 39 anos e 267 dias

4 - Eiji Kawashima (Japão): 39 anos e 245 dias

5 - Daniel Alves (Brasil): 39 anos e 198 dias

6 - Remko Pasveer (Holanda): 39 anos e 12 dias

7 - Aymen Mathlouthi (Tunísia): 38 anos e 67 dias

8 - Thiago Silva (Brasil): 38 anos e 59 dias

9 - Cristiano Ronaldo (Portugal): 37 anos e 288 dias

10 - Danny Vukovic (Austrália): 37 anos e 238 dias