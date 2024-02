Dudu, do Palmeiras, foi vítima de um golpe e teve prejuízo de R$ 18 milhões. Ele acusa funcionários de um banco, de um cartório em São Paulo e do ex-assessor e o ex-assessor e padrinho de casamento do atacante, Thiago Soubhia Donda, pelo envolvimento na fraude. Dudu não foi o primeiro jogador a sofrer golpes milionários. Relembre outros atletas que também passaram por situações semelhantes.

1. Gustavo Scarpa e Mayke

PUBLICIDADE A dupla também foi vítima quando estava no Palmeiras. Scarpa, hoje no Atlético-MG, e Mayke, ainda no clube paulista, acusam o ex-companheiro Willian Bigode, hoje no Santos, de ter os envolvido num suposto golpe financeiro. Os dois atletas alegam terem sofrido prejuízo de R$ 10 milhões, no total, ao investirem em criptomoedas por sugestão de Bigode. O processo movido pela dupla aponta que partiu de Willian Bigode e de sua sócia Camila Moreira de Biasi a sugestão de investimentos na XLand, que ofereceria uma rentabilidade de 2% a 5% sobre o valor investido, valor irreal para a realidade do mercado.

Willian Bigode é acusado de golpe pelo ex-companheiro de clube Gustavo Scarpa. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

2. Neymar

Ainda quando estava no Paris Saint-Germain, Neymar foi vítima de um roubo de cerca de R$ 200 mil. Uma das contas bancárias do atleta foi invadida. O prejuízo foi ressarcido, mas pode ser considerado “pequeno”, já que, na época, o salário mensal do jogador era US$ 4,5 milhões (R$ 24 milhões).

Para Neymar, o golpe foi tranquilo: "apenas" R$ 200 mil. Foto: Anthony Wallace/AFP

3. Luis Fabiano

O ex-atacante do São Paulo até prefere ajudar na briga, mas o golpe foi duro. Isso porque ele e outras celebridades foram vítimas de um esquema de pirâmide financeira em 2023. Uma empresa oferecia um investimento falso com compra e revenda de automóveis seminovos e posterior revenda a lojistas. Era prometida rentabilidade de 4% a 8%.

Luis Fabiano sofreu golpe envolvendo esquema de pirâmide financeira. Foto: JF Diorio/Estadão

4. Cristiano Ronaldo

O astro português perdeu R$ 1,1 milhão em um golpe que aconteceu ainda durante a primeira passagem pelo Manchester United. Uma agente de viagens enganou Cristiano Ronaldo por três anos e teve acesso a seus cartões de crédito. O prejuízo aconteceu entre 2007 e 2010. A mulher era encarregada de cuidar dos itinerários de jogadores de futebol e suas famílias e realmente gastou o dinheiro com passagens aéreas, mas não para o CR7.

Cristiano Ronaldo foi enganado por golpista ainda no começo da carreira, o que não prejudicou o futuro da fortuna do craque português. Foto: Reprodução/ Instagram @cristiano

5. Denilson

A situação entre o pentacampeão e o cantor Belo não chega a ser um golpe, mas uma dívida que demorou a ser paga. Denílson comprou os direitos do grupo Soweto, do qual Belo fazia parte, no início dos anos 2000. Porém, um ano após a compra, o cantor decidiu seguir carreira solo. O jogador foi à Justiça para cobrar uma multa contratual. A dívida se arrastou por 20 anos e chegou a R$ 7 milhões. Os dois chegaram a um acordo em agosto do ano passado.

