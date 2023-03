Grenal, Vasco x Flamengo e Paulistão: confira os principais gols dos Estaduais neste fim de semana

Neste fim de semana, o Grenal, o clássico entre Vasco e Flamengo e a última rodada do Campeonato Paulista agitaram o futebol regional. O Estadão separou, em parceria com o OneFootball, os melhores momentos dos principais jogos pelo Brasil. Confira:

Flamengo 0 x 1 Vasco - Campeonato Carioca

O Flamengo continua amargando insucessos. Neste domingo, o rubro-negro perdeu a chance de conquistar a Taça Guanabara, o turno do Campeonato Carioca, com uma rodada de antecedência ao perder para o Vasco por 1 a 0, no Maracanã lotado, com mais de 69 mil torcedores. Com gol de Puma Rodríguez, o cruz-maltino chegou à terceira colocação da competição. Pedro Raul ainda desperdiçou um pênalti.

Grenal 438 - Grêmio 2 x 1 Internacional

Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio derrotou o Internacional por 2 a 1, com o último gol já nos acréscimos da segunda etapa. Com muitos tricolores apostando no brilho de Suárez e com os colorados confiantes na estreia de Luiz Adriano, coube a outro uruguaio, Carballo, definir a vitória na Arena do Grêmio.

Última rodada do Campeonato Paulista

Oito partidas definiram os classificados, os rebaixados e os confrontos das quartas de final do Paulistão. Pelo terceiro ano consecutivo, o Santos é eliminado antes do mata-mata; Palmeiras, Corinthians e São Paulo decidem em casa suas respectivas partidas das quartas. Na parte de baixo da tabela, Ferroviária e São Bento foram rebaixadas às Série A2 da competição.

Corinthians 3 x 1 Santo André

Campeonato Mineiro

Entre os principais campeonatos estaduais do País, o Mineiro foi outro que definiu seus classificados e as equipes que disputarão o triangular para se salvar do rebaixamento. Nas quartas, os confrontos serão: Pouso Alegre x Tombense, Cruzeiro x América-MG, Athletic x Atlético-MG e Democrata x Villa Nova. Serão disputados jogos de ida e volta nesta fase da competição. Confira os principais jogos da última rodada: Democrata GV 0 X 3 Atlético-MG