Gómez machuca o joelho e deve ser desfalque do Palmeiras em final do Paulistão

Gómez já havia começado o clássico com o São Paulo no banco de reservas por causa de problemas clínicos. O jogador deve ser desfalque na primeira partida da final do Paulistão com o Corinthians, agendada para este domingo, às 18h30, no Allianz Parque. O jogador também pode ficar fora da convocação da seleção paraguaia para as Eliminatórias da Copa, que acontecem na próxima semana. A lista final sai no sábado.

Decisivo no clássico com o São Paulo e sempre um diferencial do Palmeiras, o meia Raphael Veiga celebra o bom momento no clube e já se prepara para as finais do Paulistão com o Corinthians, a começar por domingo, no Allianz Parque. Prevendo dois embates complicados, o jogador pede “concentração e atenção” contra o arquirrival.