Gonçalo Ramos põe Portugal como seleção a ser batida: ‘Favorito em qualquer jogo’

O atacante Gonçalo Ramos colocou a equipe de Portugal na condição de uma das grandes forças entre as equipes que estão na Copa do Mundo do Catar durante entrevista coletiva deste sábado.

Para o jogador, uma seleção que tem um nome da dimensão de Cristiano Ronaldo e um elenco com atletas de grande nível internacional precisa ser olhada como aspirante ao título. “Um time da nossa qualidade tem que ser favorito em qualquer partida.”

Na última partida de Portugal, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro homem a marcar gols em cinco edições diferentes de Copa do Mundo. Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP

A declaração do jogador do Benfica chega às vésperas do encontro com o Uruguai. Com três pontos, após a vitória sobre Gana na primeira rodada, o time do técnico Fernando Santos lidera o Grupo H de forma isolada.

Gonçalo exaltou a boa estreia, falou do bom ambiente entre os jogadores e do fato de estar disputando o primeiro mundial. “Foram dias muito especiais. É um sonho de criança se tornando realidade estar disputando a Copa do Mundo. Temos agora que manter esse ambiente conseguindo outra boa vitória para seguirmos nosso objetivo.”

Autor de 14 gols em 21 jogos nesta temporada pelo Benfica, o atacante Gonçalo Ramos falou sobre o fato de conviver com nomes consagrados do futebol português. O nome que mais o impressionou foi Cristiano Ronaldo. “Uma referência para todos nós. Um ídolo”, revelou o atleta de 21 anos. Bruno Fernandes e Pepe também acabaram citados pelo atleta. “Jogadores de muita liderança”, comentou.

O desafio contra o Uruguai é agora a pedra no caminho dos portugueses. E para não ser surpreendido pelo time do técnico Diego Alonso, Gonçalo falou um pouco da preparação para esta partida.

“O Uruguai sempre foi um time muito aguerrido e que tem jogadores com muita qualidade técnica. Precisamos ficar atentos a isso”, comentou o jogador.

O Grupo H tem seus dois jogos marcados para a próxima segunda-feira. Portugal enfrenta o Uruguai às 16 horas (de Brasília) no estádio Lusail. Antes, às 10 horas (de Brasília), Coreia do Sul e Gana se enfrentam às 10 horas.