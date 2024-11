Quem é Gonzalo Plata, herói do Flamengo no jogo de volta da final da Copa do Brasil?

O Flamengo é o mais novo campeão da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida no Maracanã por 3 a 1, o clima ainda assim era de apreensão ao enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRVneste domingo. Mas, a sensação de alívio veio do banco. O equatoriano Gonzalo Prata anotou o único gol do jogo e garantiu o 5º título do clube carioca na competição.

O gol de Plata aconteceu no segundo tempo. Bruno Henrique puxou contra-ataque no meio de campo e lançou o equatoriano nas costas da defesa do Atlético-MG. Ele acelerou da intermediária até a meia-lua, viu o goleiro Everson sair do gol e finalizou com categoria por cobertura.

“Estou muito contente. Um dia inesquecível para mim, para toda equipe, para minha família. Marcar um gol numa final é algo muito importante na minha carreira, ainda mais por esse clube que é gigante”, disse Plata após o jogo. “Estava muito nervoso. Estou com vergonha (risos). Mas tenho muita confiança na minha equipe, estão me apoiando muito e é muito bom para mim.”

Quem é Gonzalo Plata, herói do Flamengo na Copa do Brasil Foto: Reprodução/X @flamengo

Nascido em 1 de novembro de 2000, em Guayaquil, Plata é conhecido por sua velocidade, habilidade no drible e visão de jogo. Tais virtudes foram comprovadas com o gol neste domingo. Ele atua principalmente como ponta, mas sua versatilidade permite que jogue em várias posições no ataque, explorando o lado direito ou esquerdo do campo.

Plata começou a carreira profissional no Independiente del Valle, clube do Equador, antes de chamar a atenção de clubes europeus e se transferir para o Sporting, de Portugal. No futebol europeu, ele amadureceu seu estilo de jogo, combinando sua técnica natural com uma maior consciência tática.

Sua chegada ao Flamengo se deu em agosto deste ano, representando um reforço estratégico para o ataque, oferecendo profundidade, capacidade de criação e finalização, além de um estilo agressivo que agrada aos torcedores.

Números

Na atual temporada, Plata tem 48 jogos e 15 gols. No Flamengo, são 13 jogos com 2 gols e 1 assistência.